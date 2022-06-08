شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب "عذر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وإجراءات تأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة إلى امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلي، موضحة أنه في حالة حدوث عذر مرضي للطالب بمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول، وحتى يمكنه أداء الامتحان في الدور ، يتم العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تقديم المستندات الى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب للتعليم الثانوي بالوزارة (ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور على أن يكون التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الامور علي أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسيبوعين من تاريخ الغياب.

وقالت الوزارة إن المستندات المطلوبة عبارة عن: خطاب من الادارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة و المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة، موافق الادارة المركزية للجان الطبية علي تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفك المرضية وصورة من رقم الجلوس و بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقية التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مخترم بختم رئيس اللجنة.

وأشارت الوزارة، أنه في حالـة حدوث عذر مرضـي مـفاجئ للطالب اثناء تأديـة الامتحـان مـمـا يـحـول دون استمراره في اداء هذا الامتحان يجب علي رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائـرة الصحية للطالب بسيارة الاسعاف إلـى أقـرب مستشـفـي حكـومي لتقريـر حـالـة الطالب المرضية ، وعلي ولي الأمر تقديم المستندات الي الادارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل المستندات تقرير مـن طيب ورئيس اللجنـة بحالة الطالب المرضية بالاضافة الي افادة من معتمدة مـن لجنة النظام والمراقبة تشمل محضر اثبات حالة يثبت فين ما حدث للطالب اثناء اداء الامتحان، يرجى التنبيــه عـاـي الإدارات التعليميـة التابعـة بـأن أخـرمـوعـد لتلقي هـذه المستندات أقصاء أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.

وطالبت الوزارة من المديريات التعليمية ، بكشف بأسماء الطلاب الذين تقدموا لتأجيـل أداء الإمتحـان للـدور التاني موضحا ( المـادة المراد أداء الامتحـان فيـا بالـدور الثاني بالدرجات الفعلية وسبب التأجيـل وذلـك لتسهيل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة التابعة لكل طالب وذلـك حتـى يتسنى لنـا اتخاذ اللازم حيــــال الطالـب فـي تأجيل الامتحـان للـدور الثـاني بالـدرجات.