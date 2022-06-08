شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه الجمعة عن عين شمس وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية بالكامل – الشيراتون – الكلية الحربية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10-06-2022 الساعة الحادية عشر مساء حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 11-06-2022، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بخط قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.