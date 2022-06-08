شكرا لقرائتكم خبر عن ضم العاصمة الإدارية لحدود القاهرة.. 6 قرارات باجتماع الحكومة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الشرقى لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها.

وتمت إحاطة مجلس الوزراء بما تم من إجراءات لطرح واستغلال مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، كمدرسة رياضية دولية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، من خلال المزايدة العامة العلنية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد على شراء الكتب والمحتوى العلمي، وطبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة، وذلك للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية (الفني والعام) والمستويين الأول والثاني برياض الأطفال، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية، وتطوير مختلف عناصرها، خاصة تطوير المناهج.