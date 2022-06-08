شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نايل سات 301 يؤكد ريادة مصر الإعلامية على مستوى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وينطلق من الولايات المتحدة الأمريكية الصاروخ فالكون 9 حاملا القمر المصرى نايل سات 301 لتدخل مصر عصر الجيل الثالث للأقمار الصناعية، وقال المهندس حمدى منير العضو المنتدب للشئوون الفنية لشركة نايل سات، إن عملية الإطلاق ستتم اليوم في تمام الحادية عشرة مساء وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وثلاث دقائق مساء بتوقيت أولاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح العضو المنتدب، أن القمر تصنيع شركة "تالس" الفرنسية، وصاروخ الإطلاق من تصنيع شركة "سباس x" الأمريكية، مشيرا إلى أن من مهام القمر الجديد تقديم إنترنت فضائي فوق جمهورية مصر العربية بالكامل، كما أن الإطلاق المبكر للقمر قبل انتهاء العمر الافتراضي لقمر 201 بست سنوات هو من أجل تأمين أداء القمر الحالي 201.

وأشار المهندس حمدى منير إلى أن النايل سات 301 سيتضمن قنوات جديدة في حيز ال WRC.15 فوق منطقة المينا ريجون ودول حوض النيل، كما سيوفر تغطية لدول المنتصف الجنوبي لقارة أفريقيا، إضافه لذلك سيحتوى القمر على تكنولوجيا حديثة لتحديد جهة التشويش ومعالجتها.

وتوجه العضو المنتدب للشئون الفنية للنايل سات فى نهاية تصريحاته قبل توجهه لقاعدة الإطلاق بالتهنئة للشعب المصرى بهذا الحدث الذى يؤكد الريادة الإعلامية المصرية على مستوى المنطقة.