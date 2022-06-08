شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة داخلية وتكامل مع الأشقاء.. رسائل مصطفى مدبولى من اجتماع الحكومة الأسبوعى ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى بالإشادة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الأحد الماضى، الذى حظي بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل من وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على هذا التنظيم المشرف، والذي يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي...



رئيس الوزراء

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