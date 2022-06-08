شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استخراج جواز السفر الإلكترونى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر" إلكترونيا للمواطنين، لتسهيل عمليات السفر والتنقل خارج البلاد، ومنها

- الدخول عبر موقع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) https://enationality.moi.gov.eg/Home/Contact - تدشين حساب جديد وكلمة سرية - بطاقة الرقم القومى + صورة منها أو شهادة الميلاد لمن دون الـ16 عاما - تقديم 4 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6. - شهادة تثبت الموقف التجنيدى للذكور + صورة منها - شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب - وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر - ملء البيانات المطلوبة فى استمارة جواز السفر