شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استخراج جواز السفر الإلكترونى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر" إلكترونيا للمواطنين، لتسهيل عمليات السفر والتنقل خارج البلاد، ومنها
- الدخول عبر موقع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية)
https://enationality.moi.gov.eg/Home/Contact
- تدشين حساب جديد وكلمة سرية
- بطاقة الرقم القومى + صورة منها أو شهادة الميلاد لمن دون الـ16 عاما
- تقديم 4 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
- شهادة تثبت الموقف التجنيدى للذكور + صورة منها
- شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب
- وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر
- ملء البيانات المطلوبة فى استمارة جواز السفر
- دفع الرسوم المطلوبة ومعرفة ميعاد الاستلام