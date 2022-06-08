أخبار مصر.. فتح التقدم للحاصلين على الإعدادية للالتحاق بمدارس المجمعات التكنولوجية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إعلان فتح التقدم للحاصلين على الإعدادية للالتحاق بمدارس المجمعات التكنولوجية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. تعرف على التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل.

توثيق حفرية ديناصور مفترس عاش قبل 98 مليون عام بالواحات البحرية

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الدكتور هشام سلام أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة بقيادة الفريق المصري المشارك دوليا، تمكن من توثيق حفرية ديناصور مفترس وضخم آكل للحوم، عاش قبل 98 مليون عاماً في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية.

استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات

استقرت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستويات سعر الإغلاق أمس مع ثبات في الطلب على الذهب وترقب في حركة الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر.

بعد مد رسوم الإغراق.. استقرار أسعار الحديد الأربعاء 8 يونيو 2022

بعد أن أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا تشهد أسعار الحديد في الأسواق استقرار ملحوظ.

إيهاب جلال: مواجهة إثيوبيا ليست سهلة و نواجه حظ سيئ

أكد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة إثيوبيا المقرر لها غدًا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 مباراة قوية وليست سهلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث.

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا فى السادسة مساء غداً الخميس بمالاوى، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

محمد صلاح على رأس 5 غيابات تحاصر الفراعنة فى مواجهة إثيوبيا

يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في السادسة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة، مرانه الوحيد والأخير على ملعب بينجو في ماولاى استعدادا لخوض مباراة الغد أمام اثيوبيا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تعرف على القيمة التسويقية للفراعنة وإثيوبيا .. إنفوجراف

يخوض منتخب مصر اختبار رسمى جديد فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 غداً الخميس بعد الفوز على غينيا مساء الأحد الماضى بعد أن استهل المنتخب المصرى مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على ضيفه منتخب غينيا بهدف نظيف باستاد القاهرة الدولى.

ذا أتلتيك: محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول على طريقة ميسي ورونالدو

تحدث تقرير صحفي إنجليزي اليوم الأربعاء، عن التأثيرات المحتملة التي قد يحدثها رحيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على التشكيلة التي كونها الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.

مواعيد مباريات اليوم.. ويلز ضد هولندا بدوري الأمم الأوروبية والجزائر مع تنزانيا فى تصفيات أفريقيا

تقام اليوم الأربعاء 8 - 6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهتى ويلز ضد هولندا وبلجيكا مع بولندا فى دوري الأمم الأوروبية، فضلا عن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية أبرزها تنزانيا ضد الجزائر.

"الشباب والرياضة".. 8 سنوات من الاستثمار فى بناء الإنسان والنهوض بالمنظومة

وضعت وزارة الشباب والرياضة على مدى 8 سنوات أهدافًا ومحاور رئيسية للارتقاء بالمنظومة الرياضية علي مستوى أنحاء الجمهورية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها تحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز الشباب وبناء الإنسان المصري وتشجيع النشء والعمل الجماعي.

رئيس الوزراء: توطين صناعة الدواء أولوية قصوى للدولة المصرية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالإشادة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الأحد الماضي، الذي حظي بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل من وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على هذا التنظيم المشرف، والذي يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات.

أقوى مراجعة كيمياء لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم

يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

الصحة العالمية: الموافقة على لقاحين جديدين لجدرى القرود

قالت رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن كورونا نشطت إجراء البحوث والدراسات، حيث كانت تقنية mRNA أول ما استخدمت فى لقاح كورونا، موضحة إن شركة موديرنا تعمل عن التوصل للقاح لجدري القرود، ولكن ليس لدينا معلومات أو تفاصيل عن هذه الدراسات حتى الآن، موضحة أن لدينا لقاحين تم الموافقة عليهما من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والوكالة الاوروبية للادوية ويتم استخدامهما للمخالطين.

"أهم واحد".. لوحة معدنية بـ3 ملايين جنيه فى المزاد الإلكترونى.. صور

تنظم بوابة المرور الإلكترونية، مزادا على اللوحات المعدنية المميزة والتي تتيح للمواطنين وسائقى السيارات اختيار أى لوحات يريدها وتكون هناك منافسة عليها من المشاركين في المزاد وكان آخرها المزاد على لوحة "أ ه م 1" وصل ثمنها لـ مليون و970 ألف جنيه، ولوحة "س ي ف 1" ووصل التزايد عليها لـ 605 آلاف جنيه، ولوحة "د د د 111" بمبلغ 210 آلاف جنيه، وتم الانتهاء من التزايد عليها، ونوضح بالصور تلك اللوحات..

الأرصاد تكشف بالخرائط تعرض البلاد لارتفاع بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد بداية من اليوم الأربعاء، لارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، حيث تشهد البلاد بداية موجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء.

كل ما تريد معرفته عن استخراج جواز السفر الإلكترونى الجديد

وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر" إلكترونيا للمواطنين، لتسهيل عمليات السفر والتنقل خارج البلاد، ومنها

الوطنية للإعلام: بث مباشر لفعاليات انطلاق القمر الصناعى المصري الجديد

يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، في فعاليات إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية.

مقتل شخص وإصابة 30 فى حادث دهس ببرلين.. والشرطة تعتقل المتهم

أعلنت السلطات الألمانية منذ قليل أن حادث دهس وقع غرب العاصمة برلين أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 30 آخرين، وتم إلقاء القبض علي مشتبه فيه بارتكاب الحادث.

تعرف على طرق استخراج بدل فاقد لرخص السيارات إلكترونيا

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لقائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية لاستخراج ​​​​​​​بدل تالف -رخصة القيادة- بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية وحددت مجموعة من الخطوات و منها :

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر الخليج 365 ،نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، وذلك بعدما اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، بحضور، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

\الصحة العالمية: انتشار جدرى القرود خلال موسم الحج أمر مستبعد

كشف الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ان استخدام اللقاحات الحالية لجدري القرود قد تكون ضارة بالنسبة للحوامل، موضحا إن هناك لقاح جديد لجدري القرود ولكن الامدادات قليلة والصحة العالمية تطالب الشركات بزيادة انتاجها من اللقاح.

استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية.. اتبع 6 خطوات

حدد قطاع الأحوال المدنية العديد من الإجراءات التى يتم إتباعها المواطنين للحصول على بدل فاقد البطاقة الشخصية التى تتبع لإصدار بطاقة الرقم القومى بدل الفاقد وتتضمن الإجراءات المطلوبة:

الصحة: إطلاق عدة حملات للتوعية بأهمية التطعيمات وتدريب الأطباء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأدوية، لإطلاق عدة حملات إعلانية لتوعية المواطنين بأهمية التطعيمات، إلى جانب تنظيم عدد من الدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة في جميع المنشآت التابعة للوزارة، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الطبي الأفريقي الأول.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإقامة مصنع لـ"سومیتومو" اليابانية بالعاشر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" وشركة "سوميتومو إيجيبت"؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة "سومیتومو" اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة "العاشر من رمضان".

الصحة تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 13 قافلة طبية طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

شكرى يعقد اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين ببون الألمانية

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الاربعاء اجتماعا مع مجموعة الـ 77 والصين.

التعليم: يجوز لطلاب الثانوية الحل بورقة الأسئلة ونقل الإجابة فى البابل شيت

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أى أخطاء تم رصدها فى مجلدات المفاهيم للثانوية العامة بعد الطباعة سوف يتم تصحيحها على أن توزع أوراق مصححة أثناء الامتحان فى اللجنة الامتحانية، موضحا أن الطالب لا يختار نموذج الإجابة وهذا عمل المشرفين فى اللجنة والفكرة هى فى التغيير المستمر وليس نموذج معين لكل طالب وهذا الموضوع ليس من شأن الطلاب ولكن من عمل الوزارة فقط .

وزير الإسكان: بدء تنفيذ محطة كهرباء المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تنفيذ محطة محولات كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها حوالي 10آلاف فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن لكل المصريين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 700 مليون جنيه، بجانب بدء تنفيذ نفق السيارات بالمنطقة السادسة ابني بيتك.

رئيس الوزراء يلتقى مجموعة من ممثلى كبرى صناديق الاستثمار العالمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة، وهم: إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز،و إريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى "فيديليتي للاستثمار"، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة "برودنشال"، وماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى "لورد آبت"، وإيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى "كابيتال للأبحاث"، وماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى " ثريڤنت للاستشارات المالية". وحضر الاجتماع وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

فتح التقدم للحاصلين على الإعدادية للالتحاق بمدارس المجمعات التكنولوجية

أعلن صندوق تطوير التعليم، عن رابط نموذج التسجيل للتقدم لقبول الطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الاعدادية بالعام الدراسي 2022/2021 للالتحاق بالمدارس الفنية و المهنية التابعة للمجمعات التكنولوجية علي أن يكون أخر موعد للتسجيل 2022/6/30.

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" والذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية التى اطلقتها وزارة التنمية المحلية ، يواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب و المرأة على التقدم للبرنامج ، و تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض البنوك للمساعدة فى توفير فرص عمل ، وحل مشكلة البطالة ، و إتاحة آليات جاذبة لهم ، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

يعد قطاع الكهرباء من أهم ركائز التنمية الشاملة، وقد تمكن خلال السنوات الثماني الماضية من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية والقضاء على انقطاع الكهرباء إلى الأبد، من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، بفضل الدعم الرئاسي غير المسبوق والمتابعة المتواصلة من القيادة السياسية.

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية على جروبات الغش.. والتعليم تتحقق

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الامتحانات، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات تحقق فى صور الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى.

استمرار طرح شهادة بنك ناصر بعائد 15% سنويا

يستمر بنك ناصر الاجتماعي فى طرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار فى سياسته نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الإداري.

مجلس الوزراء يستعرض مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تمهيدا لإطلاقها

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، تمهيداً لإطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

تمهيداً لإطلاقها من قبل رئيس الجمهورية.. مجلس الوزراء يستعرض مسودة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية..تستهدف حوكمة البنية المؤسسية وإنشاء جهاز قومى يوحد جهود إدارات الملكية الفكرية ونشر مفاهيم الابتكار

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مسودة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، تمهيداً لإطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء: توطين صناعة الدواء أولوية قصوى للدولة المصرية.. مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى أن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام وصديقة البيئة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالإشادة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، الأحد الماضي، الذي حظي بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجها الشكر لكل من وزارة الصحة والسكان والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على هذا التنظيم المشرف، والذي يؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى الفعاليات.

"غموض" الوضع بين الأهلى وموسيمانى.. كواليس جلسة" زوم" لم تكتمل بين مجلس الإدارة والمدرب الجنوب أفريقى.. استياء فى القلعة الحمراء من مماطلة" الموس" فى العودة.. اجتماع جديد الجمعة.. وزوجة المدرب: نشعر بخيبة أمل

لجأ النادى الاهلى لجولة جديدة من الاجتماعات مع مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بعدما أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي، أنه ناقش المدرب عبر برنامج «زووم» في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، مشيراً إلى أنه لم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع الأمس نظرًا للحالة الصحية لموسيماني. والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.