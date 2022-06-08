شكري يؤكد على الدور الهام للمجتمع المدنى فى عمل المناخ الدولى

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية ‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على الدور الهام للمجتمع المدني في عمل المناخ الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري مع دوائر المجتمع المدني المختلفة المعتمدة كمراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة بمدينة بون الألمانية.



ويواصل وزير الخارجية لقاءاته المكثفة في مدينة بون حيث اجتمع فى وقت سابق اليوم مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ وكذلك مع مجموعة الـ 77 والصين.