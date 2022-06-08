شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياء الصحراء، موضحا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء، وأن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكي.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.