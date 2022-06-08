شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توريد 3 ملايين و740 ألف طن قمح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير ، وزير الزراعة ،أن إجمالي توريد القمح حتى الآن بلغ 3 ملايين و740 ألف طن، موضحا أن الشائعات تطول النجاح ومسألة الغذاء الصحي والآمن مسألة هامة، ولا يوجد منتج يتم تصديره ويرد مرة أخري، قائلا،" الفاكهة والمنتجات المصرية أصبح لها اسم فى العالم وكل الدول تطلبها".

وتابع أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتوسع فى الزراعات التعاقدية ، وهناك توجه بالتوسع فى المحاصيل الزيتية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر رفضت شحنة قمح قادمة من الهند لأنها تحرص علي صحة المواطن المصري، موضحا أن قطاع الزراعة حصل على دعم غير مسبوق على مدار الـ 8 سنوات، موضحا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وأن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك وأن مصر تحتل المركز الثالث على مستوي العالم فى إنتاج السمك البلطي.

وأوضح أن الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياء الصحراء، موضحا أنه سيتم قريبًا سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء ، وأن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة ، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكي.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.