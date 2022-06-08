شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يونيو أول اختبار قبول بالجامعات الأهلية لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والثانوية العامة، الذين أنهوا خُطوات التقديم واختيار رغباتهم، حتى يوم الجمعة الموافق 10-6-2022، على أن يُعقد اختبار القبول يوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك للالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة).

ويُهيب مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية، بضرورة الانتهاء من التسجيل واختيار الرغبات قبل يوم الجمعة الموافق 10-6-2022 وذلك من خلال الرابط التالى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/ ووفقًا لاختيار الطالب، فإنه يتم تحديد مكان الاختبار (أونلاين من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة أو في أحد مراكز اختبار الجامعات الأهلية الأربع).

ويمكن للطلاب معرفة مكان وموعد ونوع الاختبار وجميع الإرشادات الخاصة باختبارات القبول، من خلال موقع تسجيل الرغبات، حيث تم إضافة بيانات اختبار كل طالب على حسابه الشخصي بالموقع.

كما يؤكد مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية، أنه سيتم عقد اختبارات قبول أبنائنا الطلاب بشكل دوري.