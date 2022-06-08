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رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات بكليتى العلوم والتمريض.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بلجان كليات العلوم والتمريض يرافقه عمداء الكليات الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والوكلاء. 

 

وأكد الدكتور ممدوح مهدي أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على متابعة اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

 

وقال الدكتور ممدوح مهدى إنه يتم بصفة يومية متابعة عمليات تعقيم قاعات الامتحانات بين كل لجنة وأخرى، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، إلى جانب تخصيص لجان لذوي الإعاقة، وأخرى للعزل تستخدم في حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كوفيد 19.

 

وقد انطلقت الامتحانات بكليات الجامعة، وفق إجراءات تنظيمية موضوعة مسبقًا تحافظ على سير وانتظام أعمال الامتحانات بجميع الكليات منذ بدايتها وحتى الانتهاء منها، مع وجود كل المسئولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم.

 

واطمأن رئيس الجامعة على الطلاب ومستوي الامتحانات ومدي مطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية.

 

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