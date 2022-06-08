شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز جراجات بمحيط محطات القطار الكهربائى الخفيف لخدمة الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت وزارة النقل مناطق انتظار السيارات بجانب كافة محطات مشروع القطار الكهربائى الخفيفLRT المقرر تشغيله قريبا، وكذلك كباري مشاة تيسيرا على ‏المواطنين، كما سيتم الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة المحطات لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

وتخدم الجراجات جمهور الركاب للقطار الكهربائى الخفيف LRT الذين يمتلكون سيارات ليضع الراكب سيارته بجراج المحطة ليستقلها مرة أخرى بعد عودته من رحلته.

ومشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع.

ومن المتوقع أن يستوعب نظام النقل الجديد المكون من 19 محطة 500 ألف راكب يوميًا، القطار الكهربائى يتم تنفيذه على 4 مراحل وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى ثم مدينة بدر، ويتفرع القطار شمالاً حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، سيم يربط مع القطار السريع في محطة العاصمة المركزية.