شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستقبل وفدا من جامعة ISM الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة حلوان وفد جامعة ISM الألمانية برئاسة الدكتور ألكسندر هودك فى إطار المشروع البحثى المشترك لإعداد برنامج ماجستير مزدوج فى مجال السياحة الرياضية المستدامة بتمويل من هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتنسيق من الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية.

واستقبل الوفد فى اليوم الأول بمقر كلية التربية الرياضية للبنات الدكتورة أمل عبد الله، عميد الكلية والدكتور منار شاهين، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سارة البيه، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تفقد الوفد الاستعراضات الرياضية من خلال التقييمات العملية للطالبات في البالية، والفنون الشعبية، والفنون القتالية، والجمباز الإيقاعي والجمباز الإيقاعي، والتعبيرات الحركية.

وخلال الجولة التفقدية للكلية تفقد الوفد ملاعب الكلية والإمكانيات المادية المتوافرة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطالبات، وتلي ذلك عقد ورشة عمل لفريق المشروع وإدارة الكلية تم خلالها استعراض تاريخ المشروع البحثي المشترك، والخطوط المستقبلية لأنشطته، وكذلك ملامح الخطة في اللائحة الأكاديمية لبرنامج الماجستير المزدوج.

كما استقبل الوفد فى اليوم الثانى بمقر كلية السياحة والفنادق الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق والدكتورة هالة جمعة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة نصار رئيس قسم الدراسات السياحية الوفد الألماني.

وخلال الزيارة تفقد الوفد فندق الكلية وقاعة المؤتمرات التى حازت إعجاب الجميع وتم الاتفاق على اختيارها لعقد النسخة الخامسة من المؤتمر الدولى للمشروع، وعقدت ورشة العمل الثانية لفريق المشروع وإدارة الكلية، حيث تم الاتفاق على الخطوط النهائية لبرنامج الماجستير، وتفاصيل المؤتمر الدولى الرابع للمشروع والمزمع عقده فى الغردقة فى سبتمبر الجارى.

وعلى هامش الزيارة تم عقد لجنة ضمت كل من الدكتورة أمل عبد الله، الدكتورة ميادة بلال، الدكتورة سارة البية، الدكتورة منار شاهين وذلك لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمات للمشاركة في تجربة (30 يوم تحدى) بألمانيا للسفر خلال خريف 2022، وتعتبر تلك التجربة فرصة مميزة لطالبات الكليتين مُقدمة في إطار المشروع البحثي المشترك بين جامعة حلوان وجامعة ISM الألمانية، والتي تتيح فرص للتدريب لأربعة من طالبات كليتي التربية الرياضية للبنات والسياحة والفنادق المهتمات بمجال السياحة الرياضية، وذلك للمشاركة في تجربة (30 يوم تحدي) والسفر إلي دولة ألمانيا لمدة أسبوع ممول بالكامل من هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD مما يؤهل الطالبات لتعزيز أهدافهن الأكاديمية والوظيفية، ومنحهم الأدوات اللازمة لتطوير خبراتهن المهنية.

كما نظم مكتب العلاقات الدولية بمشاركة الكليتين برنامج ترفيهي لأعضاء الوفد شمل زيارة للمناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية.