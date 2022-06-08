شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يوزع مياه مثلجة على الطلاب بامتحانات كلية الدراسات الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتفقد لجان الطلاب (المصريين - الوافدين) واطمأن على سير وانتظام اللجان ووجود المناخ المناسب، بجانب وجود الإشراف الطبي مدة الامتحانات، إضافة إلى اطمئنانه على وجود أستاذ المادة خلال الامتحان.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة بتشجيع الطلاب وتوزيع المياه المثلجة عليهم وسط سعادة كبيرة منهم، وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور عوض إسماعيل عبد الله، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.