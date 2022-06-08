شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 390 شاباً واستخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 390 شاباً منهم "قادر باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 995 شاباً، كما تم استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 7 فرص عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 204 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 89 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 22 محضراً، وعمل 2 ندوة توعية، وفى مجال التدريب المهني تم بدء دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو الماضي بالتفتيش على 156 منشأة ، وإعادة التفتيش على 147 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 18 مذكرة غلق إداري ، وعمل 7 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 13 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 6 شكاوى منهم ، و7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 4000 جنيه منحتى مولود جديد لعاملين ، وصرف 10600 جنيه لـ 43 عاملاً رعاية صحية ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 7 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 236 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.