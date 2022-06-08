شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شوارع حى شرق مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشوارع حى شرق مدينة نصر، حيث شملت الجولة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع حول محور شينزو آبى ، وإنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير شارع أنور المفتى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن شارع أنور المفتى سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد بما يخفف الكثافة المرورية بتلك المناطق .

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تضمنت زيادة عرض الشارع لـ 4 حارات مرورية، كما تم تسوية المناسيب فيه ورفع الإشغالات وإضافة بالوعات للأمطار، وتنفيذ أعمال إضاءة به وإعادة تخطيط اللاند سكيب الخاص بالزراعة والتشجير فيه.