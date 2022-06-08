شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يناقش تحديات الفترة المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى بمجالس رعايا الإيبارشية، وذلك بقاعة القديس بولس، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وجاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة، ثم استمع الأنبا باسيليوس لجميع الآراء والصعوبات والمقترحات من كافة أعضاء المجالس الرعوية.

وتلا كلمة الأب عمانوئيل، كلمة تشجيعية من الأب المطران للحاضرين، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بكنائس الإيبارشية، خاصة شباب الرعايا، الذى يمثل مستقبل الكنيسة، كما أعطى نيافته رؤيته وتوجيهاته للفترة القادمة، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع كنائس الإيبارشية.



الأنبا باسيلوس



جانب من اللقاء