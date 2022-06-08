شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يكرم سفراء مكتب العلاقات الدولية لدورهم فى دعم الأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، سفراء مكتب العلاقات الدولية، بحضور الدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك في إطار متابعة المكتب وتقييم أداء السفراء بالكليات المختلفة في مجال دعم الأنشطة الدولية وتعزيز فرص التواصل مع الشركاء الدوليين، وقد تم تكريم كلا من الدكتور أشرف ميمي الأستاذ المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتورة ياسمين عمروسى الأستاذ المساعد بكلية الطب، الدكتورة أمنية مصطفى المدرس بكلية التربية الرياضية بنات.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على حرص الجامعة الدائم على دعم الأداء المتميز فيما يخص مد جسور التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز الشراكات وفرص التبادل الأكاديمي، ودعم الباحثين في شتى المجالات للحصول على فرص للدراسة واستكمال مسيرتهم البحثية في الجامعات الدولية المرموقة، بالإضافة إلى انعكاس هذا الأداء على الكليات المختلفة بما يسهم في تعزيز التواجد الدولي والتصنيف العالمي لجامعة حلوان.

كما أشاد بدور مكتب العلاقات الدولية الفاعل منذ تأسيسه في تفعيل استراتيجية التدويل والتي تعد محور أساسي بالخطة الاستراتيجية للجامعة، وأضاف سيادته بأن حرص الجامعة الدائم على تقدير الكفاءات المتميزة هو خير دافع لاستكمال مسيرة التطوير في العلاقات الدولية.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية على دعم إدارة الجامعة للأداء المميز من سفراء مكتب العلاقات الدولية بالكليات المختلفة مؤكدة على دور تلك الإنجازات الدولية في دعم منظومة البحث العلمي والدراسات العليا من خلال الارتقاء بفرص النشر الدولي، والبحوث الدولية المشتركة، بالإضافة إلى إتاحة فرص الحصول على منح ومشروعات دولية ممولة داعمة للباحثين.

كما أشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن المكتب قام بوضع معايير لتقييم أداء سفراء المكتب، وتم الإعلان عن تلك المعايير بشفافية لدى كافة السفراء من خلال استمارة تقييم للأداء، وقد حصل ثلاثة سفراء على أعلى الدرجات، وأشادت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال بدعم إدارة الجامعة وقياداتها الدائم للجهود المبذولة سواء من فريق العمل بالمكتب أو السفراء بالكليات المختلفة، مؤكدة على أن قيادات الجامعة لا تدخر جهدا فيما يخص دعم وتنفيذ الأنشطة الدولية، كما توجهت بالشكر إلى العمداء.