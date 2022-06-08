شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يجتمع مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع رؤساء المجموعات الجغرافية والسياسية في مفاوضات تغير المناخ.