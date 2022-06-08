شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: بث مباشر لفعاليات انطلاق القمر الصناعى المصري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، في فعاليات إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إن شاشات الهيئة أنهت كافة استعدادتها لنقل هذا الحدث التاريخي فى بث حى ومباشر لكافة فعاليات عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد نايل سات 301 فى الساعه الحاديه عشر وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة، حيث سيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركه سبيس اكس الأمريكية.

وأوضحت أن قنوات الوطنية للإعلام تتابع لحظة بلحظة عملية الإطلاق ليشاهد المصريين ويسعدوا بتلك اللحظات التاريخية بتحقيق إنجاز جديد لإعلامهم الوطنى حيث يحمل القمر الصناعي المصري نايل سات تكنولوحيا متقدمة توفر العديد من الخدمات أهمها الإنترنت عريض النطاق لتغطية محافظات مصر والمناطق النائية.