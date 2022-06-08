شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 30 فى حادث دهس ببرلين.. والشرطة تعتقل المتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الألمانية منذ قليل أن حادث دهس وقع غرب العاصمة برلين أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 30 آخرين، وتم إلقاء القبض علي مشتبه فيه بارتكاب الحادث.

ونشرت وسائل الإعلام أن شخص قاد سيارته في وسط حشد من الناس في وسط مدينة برلين الألمانية. وأفاد متحدث باسم فرقة الإطفاء في برلين أن ما لا يقل عن ثلاثين شخصًا أصيبوا.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية ، قتل شخص واحد على الأقل، ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث متعمدا أم حادثا.