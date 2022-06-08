شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب والطالبات بالشيكولاته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب بالشيكولاته في حرم الجامعة بمدينة نصر صباح اليوم، ثم توجه إلى حرم فرع البنات بمدينة نصر، وقام رئيس الجامعة باستقبال الطالبات وتوزيع الشيكولاتة عليهن.

ودعا رئيس الجامعة بالتوفيق والنجاح للطلاب والطالبات في مختلف الكليات، مؤكدا حرصه على إدخال السرور على أبنائه الطلاب والطالبات خاصة مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.