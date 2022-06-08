شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد الجامعة العربية يطلع على الخدمات الإعلامية بمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بزيارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث استقبله عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة.

‎وفي هذا الإطار، أكد "الجبالى" تطلع مدينة الإنتاج الإعلامي لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعة العربية والاستفادة من القدرات المتكاملة لهذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يضع خبرته رهن الاشقاء في الدول العربية وباقي الشركاء، دولا وخواص، عبر العالم

‎وقد شكل اللقاء مناسبة لإطلاع السفير على الخدمات الإنتاجية والإعلامية والترفيهية بمدينة الإنتاج الإعلامي وما تتوفر عليه من مجمعات ومحطات اذاعية وقنوات تلفزيونية واستديوهات مجهزة على أعلى مستوى، فضلا عن مركز ترميم الموروث المصري وحفظ الذاكرة الوطنية

‎كما تابع السفير شريطا وثائقيا عن منشآت ومرافق هذا الفضاء الإعلامي، واطلع بصفة خاصة في عين المكان على برامج التدريب المتنوعة في ضوء الشروحات المسهبة التي قدمتها الدكتورة هبة أمير مدير مركز التدريب والتطوير الذي يضطلع بدور فريد في تأهيل القدرات والكفاءات في مختلف التخصصات بهذا الصرح الإعلامي الأكبر من نوعه في العالم العربي وأفريقيا.