صفر جاذبية .. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة تتناول حياة رواد الفضاء

القاهرة - سامية سيد - قدم طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة مشروع تخرج استثنائى عبارة عن تحقيق اذاعي يسمي zero G و zero G تعني zero gravity بمعني صفر جاذبية، وهى حالة الصفر جاذبية التى يعيش فيها رواد الفضاء.

وقالت الطالبة نورهان خالد، إن مشروع التخرج يهدف إلى تسليط الضوء على موضوع مبهم لدى الكثير من الجمهور، موضحة أن مشروع التخرج كان تحدي كبير بالنسبة للطلاب لنتناول فكرة بهذة الصعوبة في وقت قياسي جداً في التحقيق الإذاعي، تناولنا حياة رواد الفضاء من جميع الجوانب المختلفة، ومن هم رواد الفضاء وما هي مهمتهم في الفضاء الخارجي ماذا يأكلون؟ كيف ينامون؟ وكيف يتعايشون في ظل ظروف انعدام الجاذبية علي الرغم من صعوبتها البالغه.

وتابعت الطالبة نورهان خالد، أن التوصل إلى المصادر من اصعب التحديات التي واجهتنا نظراً لصعوبه استجماع معلومات دقيقه خاصة بحياة رواد الفضاء في ظل غياب الوعي بهذه الموضوع ولكننا نجحنا بالفعل في التواصل مع العديد من المصادر الهامة في هذا المجال ومنهم المهندس اكرم امين؛ أول رائد فضاء مصري والذي الهمنا بتجربته الخاصة في الفضاء والدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري والدكتور اسامة شلبية عميد كلية الملاحة والتكنولوجيا وغيرهم ولم نغفل دور مصر الهام في مجال الفضاء والإنجازات المصرية الخاصة بالتطور في هذا المجال.