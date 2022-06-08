شكرا لقرائتكم خبر عن "الثابت والمتغير فى المنطلقات الفكرية للتطرف".. عنوان أولى جلسات مؤتمر سلام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الجلسة النقاشية الأولى لليوم الثاني من ( مؤتمر التطرف الديني .. المنطلقات الفكريه واستراتيجية المواجهة )، والتي بدأت في الساعة 9 صباحاً، تحت عنوان ( الثابت والمتغير فى المنطلقات الفكرية للتطرف بين الماضي والحاضر ) .

وترأس الجلسة الدكتور بو عبدالله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، والذي ألقى الكلمة الإفتتاحية بالجلسة، وبحضور كل من مستشار الشؤون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، و الشيخ مصطفى إبراهيم تيسيرتش مفتي دولة البوسنة والهرسك الأسبق، و الدكتور مصطفى دومان عضو المجلس العلمي الرسمي ببلچيكا، والدكتور عمرو الورداني مدير الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أحمد فخر الرازي سكرتير لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي، و ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، و حسين القاضي الباحث في قضايا التطرف والارهاب، وتختتم الجلسة بكلمة مصطفى زهران _باحث في قضايا التطرف والإرهاب.

وينعقد مؤتمر سلام لدراسات التطرف الديني المنطلقات الفكريه.. واستراتيجية المواجهة الذي ينظمه مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الافتاء المصرية في الفترة من 7-9 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عالمي يضم مفتي الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.