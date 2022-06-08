شكرا لقرائتكم خبر عن "الثابت والمتغير فى المنطلقات الفكرية للتطرف".. عنوان أولى جلسات مؤتمر سلام اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وترأس الجلسة الدكتور بو عبدالله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، والذي ألقى الكلمة الإفتتاحية بالجلسة، وبحضور كل من مستشار الشؤون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، و الشيخ مصطفى إبراهيم تيسيرتش مفتي دولة البوسنة والهرسك الأسبق، و الدكتور مصطفى دومان عضو المجلس العلمي الرسمي ببلچيكا، والدكتور عمرو الورداني مدير الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أحمد فخر الرازي سكرتير لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي، و ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، و حسين القاضي الباحث في قضايا التطرف والارهاب، وتختتم الجلسة بكلمة مصطفى زهران _باحث في قضايا التطرف والإرهاب.
وينعقد مؤتمر سلام لدراسات التطرف الديني المنطلقات الفكريه.. واستراتيجية المواجهة الذي ينظمه مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الافتاء المصرية في الفترة من 7-9 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عالمي يضم مفتي الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.