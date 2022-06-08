شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يجتمع مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ على هامش اجتماعات بون حول المناخ.