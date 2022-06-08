شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وتربية عين شمس لدعم العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وإلهام أحمد ابراهيم وكيل أول وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة مذكرة تفاهم بحضور أحمد مصري علي رئيس الادارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، وهاله حلمي لطيف مدير عام المراكز الاستكشافية ، وعمر سعد مدير مكتب رئيس قطاع الخدمات والأنشطة.

يأتى ذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون المثمر بين المراكز الإستكشافية والمؤسسات التعليمية ومن أجل تحقيق رفع مستوى الكفاءة المهنية والتربوية تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للمراكز الإستكشافية ) و جامعة عين شمس

جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور والدكتورة حنان حلمى لطيف أستاذ فسيولوجيا النبات بكلية التربية جامعة عين شمس و مدير مكتب الاتصال و التعاون الدولي ومنسق مذكرة التفاهم بين كلية التربية و المراكز الاستكشافية ، والسيد ابراهيم مدير إدارة متابعة الفروع ، و د. مجدي محمد عبد الرازق مدير مكتب التخطيط والمشروعات.

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل علي تعزيز وتوثيق العلاقة بينهما في سبيل دعم العملية التعليمية وخلق جيل من المتخصصين المبتكرين للتوصل إلي أحدث الإبتكارات التي تقدم حلول مبتكره لمشاكل المجتمع المصري الاقتصادية وما لها من رسالة في استثمار فعال للطاقات العلمية والتكنولوجيا وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية وتدعيم وتقوية الروابط بين المؤسسات التعليمية.