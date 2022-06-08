شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل المشروع القومى "محطة تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT، حيث يتم إعداد التجهيزات الخاصة باستقبال أوناش الساحة الكهربية المخطط وصولها مطلع الشهر المقبل، والتى تعتبر الأولى فى مصر ومواعيد توالى وصول المعدات الأخرى إلى أرض المحطة، وتم تجهيز 100% من متطلبات التشغيل التجريبى لمنطقة البضائع العامة.

وجارى تنفيذ أعمال المبانى الخدمية والإدارية، وكذلك أعمال التكريك وأعمال الحماية الحجرية للأرصفة، كما يتم العمل على تركيب أجهزة الفحص الإشعاعى والإفراج الجمركى للمعدات ومنظومة تكنولوجيا المعلومات والإجراءات التنفيذية، التى تم اتخاذها لتسجيل الشركة فى منظومة MTS واستخراج رقم متعاملين.

وأكدت الوزارة وجود تنسيقات مع هيئة ميناء الإسكندرية بشأن توصيل المرافق إلى حدود المحطة، واستيفاء متطلبات شئون البيئة بعمل محطة معالجة للصرف الصحى، والتنسيق مع إدارة الحركة بشأن تجهيزات تشغيل الأرصفة، وربط وتكامل منظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمحطة مع منظومة هيئة الميناء.