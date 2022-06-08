شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التقدم للحاصلين على الإعدادية للالتحاق بمدارس المجمعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق تطوير التعليم، عن رابط نموذج التسجيل للتقدم لقبول الطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الاعدادية بالعام الدراسي 2022/2021 للالتحاق بالمدارس الفنية و المهنية التابعة للمجمعات التكنولوجية علي أن يكون أخر موعد للتسجيل 2022/6/30.

https://forms.gle/EdV8uyh3rU2GQzYs6

وحدد صندوق تطوير التعليم، شروط الالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية، منها أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلا على شهادة إعدادية عامة حديثة لهذا العام بمجموع لا يقل عن 240 درجة والسن أول أكتوبر 2022 لا يزيد عن 18 سنة واجتياز المقابلة الشخصية التي تحتوي على اللغة الأجنبية الخاصة بالمجمع المتقدم له كشرط اساسي للالتحاق به واجتياز الكشف الطبى.

كما أعلن الصندوق المستندات المطلوبة للتقديم، وهى صورة ضوئية من شهادة نجاح الاعدادية وبيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الادارة التعليمية التابع لها الطالب وصورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الاصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، و٢ صورة شخصية حديثة للطالب والبطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي.

وأكد الصندوق أنه يتم سداد مبلغ 100 جنيه لا ترد قبل إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين تسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع ، علما بأن بعض البطاقات غير معتمدة للتسديد بالمجمع منها : التأمينات - المعاشات - البريد - بنك القاهرة - بنك الاسكندرية - بنك فيصل - بنك ناصر ويشترط لعمل البطاقة أن تحتوي على الشريحة الذكية، كما يتم تسديد مبلغ 300 جنيه لا ترد لحضور دورة اللغة للمقبولين للالتحاق بالمجمع وهي اللغة الايطالية لمجمع الاميرية و الفيوم وأبو غالب و اللغة الالمانية لمجمع أسيوط و تسدد قبل حضور الدورة.