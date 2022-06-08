شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 195.6 ألف مشروع للشباب بقروض 23.8 مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" والذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القومية التى اطلقتها وزارة التنمية المحلية ، يواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب و المرأة على التقدم للبرنامج ، و تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض البنوك للمساعدة فى توفير فرص عمل ، وحل مشكلة البطالة ، و إتاحة آليات جاذبة لهم ، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن "مشروعك" ساهم خلال شهر مايو 2022 فى تنفيذ 3846 ألف مشروع بقروض 793 مليون جنيه ، وساهمت هذه المشروعات في توفير اكثر من 15,5 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن إجمالى المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 195,6 ألف مشروع بقروض 23,8 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,5 مليون فرصة عمل.

وأشار شعراوى إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ( مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات ، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، والتى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح شعراوى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 22 ألف مشروع ، يليها محافظة سوهاج بعدد 20,5 الف مشروع ، ثم محافظة البحيرة بـ 18 ألف مشروع ، ثم الدقهلية بـ 16 ألف مشروع ، ثم محافظة الشرقية بعدد 15,5 ألف مشروع ، ومحافظة بنى سويف بعدد 15 ألف مشروع .

ولفت شعراوى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ" مشروعك " بالمحافظات ، وسيتم تلافى أى سلبيات ، وتذليل كافة المعوقات ، ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً من خلال منصة "أيادي مصر" الرقمية ، التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمى و شركة اى فاينانس ، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز و مكاتبه الإقليمية بالمحافظات في هذا المجال .

و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار ، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية ، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

و تابع اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" ، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة ، إضافة الى المساهمة فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية ، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك جنب قريتك" فى المحافظات.

ووجه شعراوى القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف تنفيذ حملات توعوية عن المشروع خاصة فى القرى بالمشاركة مع المجتمع المدنى ، بأهمية العمل الحر والإنتاج ، وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض ، وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم ، وقال أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون والتكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالجانب التدريبى للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة ، وتشجيع فكر العمل الحر ، و أيضا الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجهاز فى المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً ومحافظات الصعيد .

وكشف اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تستهدف تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بدءا من عواصم المحافظات حتى أصغر وحدة قروية ، و ذلك لدورها الهام فى الحد من البطالة ، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وتشجيع ثقافة العمل الحر ، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على رفع مستوى جودة حياة الأسر المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودى الدخل لتمويل مشروعات تحتاجها القرى، مما يساهم فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، لافتا إلى أن (مشروعك) يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية فى جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة ، ويستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة .