شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مؤشرات احتمال إصابة السيدات بسرطان الثدى؟.. "الصحة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مؤشرات احتمال إصابة السيدات بمرض سرطان الثدي تتضمن وجود إفرازات غير طبيعية من الحلمة، وهو الأمر الذى يتطلب زيارة الطبيب.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "يمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان، وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة".

وتابعت الوزارة: "مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكن الاستعانة بالخط الساخن 15335 الخاص بالمبادرة".



