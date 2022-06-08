شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عوامل وراء إعلان الخارجة مدينة صديقة للبيئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة البيئة مدينة الخارجة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة على مستوى الجمهورية، بسبب مجموعة من العوامل والمميزات، أهلتها لإعلانها كمدينة صديقة للبيئة والمناخ.

وخلال هذا التقرير نرصد هذه العوامل التى بناء عليها تم إعلان مدينة الخارجة كأول مدينة صديقة للبيئة فى مصر.

1- عدم وجود أى مصادر للتلوث الصناعى لعدم وجود مصانع سوى تعليب التمر.

2- ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 9.5 نخلة لكل فرد، ومن المحاصيل الحقلية 520 م2 لكل فرد، ومن الأشجار المنتجة 18 م2 لكل فرد، كما يبلغ نصيب الفرد فى الأرض 500 م2 لكل فرد.

3- تعتمد المدينة على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعى والموفرة للطاقة، فى الجهات الحكومية وإنارة الشوارع ودور العبادة وفى استخراج المياه من آبار الرى والمنازل.

4- لا تتعدى نسب الضوضاء فى المدينة على مدار اليوم الحدود المسموح بها فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

5- تحتوى مدينة الخارجة على كل خدمات الصرف الصحى ومعالجته

6- هناك تشجيع الأنشطة الزراعية المستدامة والمنتجات البيئية فى مدينة الخارجة مثل عيش الغراب والحرير.

7- تسعى المدينة للتخلص من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

8- يوجد محطات لرصد نوعية الهواء تابعة لمديرية الشئون الصحية، ومعامل حديثة لمراقبة نوعية المياه، تابعة لوزارة الموارد المائية والرى وأجهزة رصد الضوضاء تابعة لإدارة شئون البيئة بالمحافظة تتوافق نتائجهم مع الحدود المسموح بها والمذكورة فى القوانين والتشريعات البيئية.

9- تعد نموذجا مثاليا للسياحة البيئية وبها مقومات ذلك من حيث الفنادق والمنشآت، البنية التحتية، نوعية البيئة والموارد الطبيعية المميزة.

10- يوجد حارات ومساحات مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتشجيع وسائل النقل الجماعى.