شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة ترتفع لـ44 درجة جنوبا.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 26 درجة.