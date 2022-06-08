شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الـ8 لرحيل قارئ الأولياء الشيخ عبد العاطى ناصف.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الأربعاء 8 يونيو، الذكرى الثامنة على رحيل واحد من أعلام تلاوة القرآن الكريم فى العصر الحديث، فى مصر والعالم العربى، وهو القارئ الشيخ عبد العاطى ناصف، الذى توفى فى مثل هذا اليوم 8 يونيو عام 2014 عن عمر ناهز 81 عامًا.

”الخليج 365” يوضح عددا من المعلومات عن الشيخ عبد العاطى ناصف فى ذكرى رحيله على النحو التالى:

1. ولد الشيخ عبد العاطى حسن على ناصف بمركز شبين القناطر التابع لمحافظة القليوبية، فى 12 يناير عام 1933.

2. توفى والده وهو لم يكمل عامه الـ12 وذلك عام 1944.

3. تولى جده لوالده تربيته وعمل على تحفيظه القرآن الكريم.

4. حفظ الشيخ عبد العاطى ناصف القرآن الكريم وتعلم التجويد وعمره لم يتجاوز الـ15 عامًا ثم بدأ بعد ذلك تعلم القراءات.

5. تلى الشيخ عبد العاطى ناصف القرآن الكريم فى المناسبات وذاع صيته فى كل المحافظات حتى تقدم للالتحاق بالإذاعة.

6. فى عام 1969 تم اعتماد الشيخ عبد العاطى ناصف قارئًا رسميًا بالإذاعة المصرية.

7. عرف عن الشيخ عبد العاطى ناصف حبه للأولياء ومساجد آل البيت حتى أطلق عليه لقب "قارئ الأولياء".

8. للشيخ عبد العاطى ناصف 5 أبناء بينهم "حسين" الذى ورث عنه قراءة القرآن الكريم.

9. فى حوار سابق لـ"الخليج 365" قال "حسين" نجل الشيخ عبد العاطى ناصف إن والده كان يعطى كل حرف حقه ومستحقه، وكان يلقب بـ "فلاح القرآن".

10. توفى الشيخ عبد العاطى ناصف يوم الأحد 8 يونيو عام 2014، عن عمر ناهز 80 عامًا.