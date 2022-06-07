شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى "وصل الخير 2" يطلق أولى فعالياته للتمكين الاقتصادى لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الثلاثاء أولى فعاليات التحالف للتمكين الاقتصادي لذوي الهمم، وذلك في إطار تنفيذ "مبادرة وصل الخير 2" تحت مظلة العمل التشاركي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، حيث قامت جمعية الاورمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم احتفالية كبري اليوم، وذلك لتوزيع 150 كشك مجهز بالكامل، وتسليمهم الي المستفيدين والبالغ عددهم 150 مواطن من ذوي الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني.

ويعتبر محور التمكين الاقتصادي أحد أهم محاور مبادرة وصل الخير 2، حيث تم تخصيص ميزانية بلغت 1.1 مليار جنية من موازنة اعضاء التحالف، وذلك لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم ضمن الفئات الاولي بالرعاية وخلق فرص عمل مناسبة لهم.

جاء ذلك خلال احتفالية كبري بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الاورمان و محمود فؤاد نائب مدير الجمعية والدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى ممثلين عن أعضاء التحالف من مؤسسة مجدي يعقوب، ومؤسسة عدالة ومساندة، ومؤسسة العربي، والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة كير.



جانب من المشاركين



جانب من المشاركين

الجدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية.

جانب من الادوات المستخدمة

ويضم التحالف الوطني كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة أبو العينين.