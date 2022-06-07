شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة: إطلاق "نايل سات 301" حدث كبير فى تشكيل الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعليقا على إطلاق القمر الصناعى نايل سات 301 غدا، بأنه يشعر بسعادة كبيرة، لأنه جزء من حدث كبير في تشكيل الجمهورية الجديدة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المجموعة الموجودة تشهد الإطلاق غدا، وكلنا لدينا حماس شديد لأنها نقلة نوعية في التكنولوجيا التى نستخدمها للوصول إلى المواطن، موضحا أن القمر الجديد له تكنولوجيا كبيرة ومتقدمة جدا، فصناعة الأقمار الصناعية تعمل على استشراف المستقبل حتى 18 سنة.

وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أنه كل العلماء الذين يعملون فى ذلك المجال، يعلمون بأن القمر ليس أن يصعد بأعلى تكنولوجيا، ولكن لتكفى من 15 إلى 18 سنة.

وذكر أن إطلاق القمر سيكون غدا من أمريكا، وصُنع في شركة فرنسية وتم نقله على مركب ليصل إلى أمريكا، ثم تتم التجهيزات والاختبارات، فكلما تتحرك الكبسولة 10 سم يتم اختبار كل شيء بالكامل، لافتا إلى أن القمر 301 سيكون مع القمر 201 حتى يخرج من الخدمة، وهو يخص إدارة تشغيل القمر.

وأكد أن التكنولوجيا فى القمر 301 له مزايا إضافية، من تغطية قارة أفريقيا، نستطيع الوصول بالإرسال عن طريق القنوات إلى غرب وشرق وجنوب أفريقيا، والمنطقة التي تغطيها أصلا، بالإضافة إلى أنه يعطى الإنترنت لكل المساحة التي يغطيها، فهذا لم يكن متاحا من قبل، مضيفا أن القمر الصناعي طيبة واحد والقمر نايل سات 301 يكملان بعضهما حتى تأمين استمرارية خدمة الإنترنت طاول الوقت من خلال القمر الصناعي.

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "الصاروخ مش هينفجر فوق ولكنه هيرجع وهينزل بحسابات دقيقة، ويتم تجميعه ويطلع قمر تاني".