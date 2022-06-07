شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد برادة عن اختيار الشوربجى تمثيل إنجلترا: "متضايق جدا وطالبته بالاعتذار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد برادة نجم الإسكواش السابق، على اختيار اللاعب محمد الشوربجي تمثيل إنجلترا، قائلا:"متضايق جدا من الموضوع ده، وخايف على أولادنا الصغيرين، وهو دا اللي هاممني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى: "الشوربجى خد باسم مصر 47 بطولة، وكان لازم نحاول نحل مشاكله".

وتابع: "أنا تواصلت مع محمد، وطلبت منه الاعتذار، لأنه غلط غلط شنيع، وقولتله تعالى أنت غلطت غلطة كبيرة جدا، الصراحة هو شايف حاجات أنا مش شايفها، بيقول مفيش اهتمام من الاتحاد"، مضيفًا: "أنا بيصعب عليا بلدى.. أنا كنت بلعب لمصر مش لأحمد برادة".