شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الزراعية: البطيخ آمن جدا.. والمبيدات المسرطنة لم تعد موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى البطيخ بمعهد البحوث الزراعية، إن البطيخ في مصر هذا الموسم جيد جدا ولا توجد أي شكاوى منه.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: البياض الموجود بالبطيخ ضمن المشاكل التى تكون نتيجة عدم النضج الكافى، والناس بتقطف البطيخ نظرا لانخفاض سعره، ولم يعد أحد في الزراعة يستخدم مبيدات مسرطنة وأصبح هناك وعى لدى المزارعين أن ممكن ابنه يأكل منه، ولم تعد المبيدات المسرطنة منتشرة فى مصر.