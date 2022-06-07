شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى مباحثات فى ألمانيا حول موضوعات تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الثلاثاء، مع "باتريشيا اسبينوزا" السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات بون.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية عمل الجهازين الفرعيين للاتفاقية الإطارية على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولى، وخاصةً فيما يتعلق بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية والتنفيذ الفعلي لتعهدات المناخ والاتفاقيات ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاق باريس لتغير المناخ.

كما اتفق الجانبان على ما تمثله اجتماعات الجهازين الفرعيين من خطوة هامة في إطار الإعداد للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل، على نحو يُسهم في نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج التي تلبي طموحات كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ.