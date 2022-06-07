شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ بأحد قطارات الخط الثانى للمترو بين محطتى مسرة وروض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، أنه حدث عطل فنى بأحد قطارات الخط الثانى فى المسافة من مسرة وروض الفرج.

وأضاف المتحدث باسم المترو لـ"الخليج 365"، أنه جارى حل المشكلة وإصلاح العطل لعودة الحركة لطبيعتها.

وشهدت عدد من محطات مترو الأنفاق بالخط الثاني زحامًا شديدًا، نتيجة العطل المفاجئ، حيث أدى العطل إلى تأخير بعض الرحلات.