شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببيروت يبحث مع قائد الجيش اللبناني آخر التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون آخر التطورات الإقليمية.



جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بمقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة.



وكان سفير مصر بلبنان قد التقى في وقت سابق اليوم برئيس الحكومة اللبنانية وسلمه دعوة في من الرئيس السيسي للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.