شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: انعقاد المؤتمر الطبى الأفريقى المقبل يوم 8 يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان فى ختام المؤتمر الطبى الأفريقى: "لأول مرة الجميع كان منبهرا بإقامة مثل هذا المؤتمر الكبير"، موضحا أن العام المقبل سيكون المؤتمر يوم 8 يونيو 2023، مشيرا إلى أن المؤتمر ناقش موضوعات طبية كبيرة.

وأضاف أنه كان هناك تمثيلا من أطباء الأسنان فى المؤتمر، وكان مستوى الحضور كبير جدا وقدمنا برنامجا علميا كبيرا، بحضور البروفوسير هارفى الحاصل على جائزة نوبل ونتمنى استمرار النجاح وبإشراك جميع الشركات العالمية والمصرية.

من جانبه، قال الدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الدكتورة منال حمدى السيد دعت البروفيسور هارفى الحاصل على جائزة نوبل مما أثرى المؤتمر، موضحًا أن هناك جنود كثيرة كان لهم الفضل فى نجاح المؤتمر إضافة إلى مشاركة جميع الشركات، موضحا أن الطريقة التى عرض بها يبين الجهد الذى قاموا به بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر من قبل شركة رائعة استطاعت أن تنظم المؤتمر بتنظيم واضح واستطاعت أن تقبل التحدى وإن شاء الله يستعان بها فى إقامة معارض ومؤتمرات خارج مصر.

وقال الكتور عادل العدوى: "لا أستطيع أن أوفيه حقه لأنه كان السبب فى التنسيق وحضور كافة الشركات"، موضحا أن طاقم الدعم الفنى لهيئة الشراء الموحد كان لهم دور كبير فى نجاح المؤتمر.