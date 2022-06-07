شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن الفائزين بمسابقة الرائد العام المثالى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، اليوم، التصفية القمية لمسابقة الرائد العام "مدير المدرسة" المثالي للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية بالمقر الرئيسى للاتحاد العام للطلاب.

وأعرب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، خلال كلمته، عن سعادته للقائه مع الرواد العموم (مديرو المدارس) المثاليين، ونقل لهم تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن إدارة المدارس خلال الفترة الحالية تواجه الكثير من الصعوبات خاصة فى ظل التغيرات السريعة التى تمر بها، وأن انضباط المدرسة يبدأ من القائد الذى يقود المدرسة من خلال التزامه وانتمائه لهذه المدرسة.

وقال حجازى، إننا في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والمناهج الدراسية والامتحانات ومخرجات التعلم ونواتجه التى أصبحت مختلفة، لا بد أن نعد أبناءنا بشكل معين يتواكب مع هذا التطور، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة منذ 5 سنوات تختلف عن الإدارة المدرسية الآن، وعدم مواكبة المدير لذلك التطور يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية.

وتابع: "أن هناك إصلاح متمركز على المدرسة لأن وحدة التعليم هي المدرسة، لذلك يجب أن تعمل وحدة التدريب على أن المعلم يتدرب داخل المدرسة، فالتدريب على رأس العمل هو إكساب المهارات"، مضيفًا أن القائد لابد أن يملك قدرة ورؤية وإبداع من خلال التحفيز وأن يستخرج طاقات الأفراد حيث أن خصائص هذا المدير ومهاراته تختلف عن مهارات مدير مدرسة من 10 سنوات، موضحًا أن القائد لا يستطيع أن يؤثر فيمن حوله بدون شخصية تمتلك صفات قوة التأثير وهذا من خلال أن يشعر بكل فرد، ويعمل على تفجير الطاقات الإبداعية لدي المرؤسين، والتعامل مع مميزات كل شخص.

ووجه نائب الوزير لشئون المعلمين رسالة للرواد المثاليين بضرورة التوجه الإيجابي في الحياة، واكتساب الخبرة والحكمة، وأن يكون له طقوس يحافظ عليها في أحلك الظروف مثل الحضور مبكرًا في موعد المدرسة، والسلامة النفسية والتصالح مع الذات، وفى نهاية كلمته قدم لهم الشكر على جهودهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والإزدهار.

ومن جهته أوضح أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، بأن الهدف من هذه المسابقة تفعيل دور رائد عام اتحاد طلاب المدرسة لدعم تنفيذ أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وتلقي رؤى ومقترحات الرواد العموم للارتقاء بمستوى الأداء المهني، وتنمية قدرات الرواد العموم وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتنافس البناء بين الرواد العموم وتبادل الخبرات، وتحديد أهم المعوقات التي تواجه الرواد العموم وكيفية مواجهتها.

وأضاف أن أهم معايير المسابقة هى: السمات الشخصية للمسابقة المشروع المقدم من الرائد العام في ضوء الموضوع المحوري – المهارة في تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة – تفعيل اللوائح والقوانين الوزارية / تطبيق القرار الوزاري 62 لسنة 2013 – (الأهداف – المبادئ – الاختصاصات) وتفعيل الريادة وتشكيلات الاتحادات الطلابية بالمدرسة طبقًا للقرار 62 لسنة 2013 – القدرة على تذليل المعوقات وتفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية – أوجه الرعاية للطلاب ذوي القدرات الخاصة – تصور مقترح لتطوير الاتحادات الطلابية بالمدرسة.

جدير بالذكر أن التحكيم تم بواسطة متخصصين من داخل وخارج ديوان وزارة التربية والتعليم، وضمت لجان التحكيم نخبة من قيادات الوزارة: الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، ويسري محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وهانى صبحى مدير عام بالشئون القانونية، والدكتور عمرو الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، ونخبة من أساتذة الجامعات.

كما تم إعلان نتيجة المسابقة بالمرحلة الابتدائية، وفازت بالرائد العام المثالى بالمركز الأول نجلاء لطفى عنتر عبد الهادى بدمياط، والمركز الثانى مصطفى حسنين أحمد محمد، والمركز الثالث سامى السيد عزب أحمد بالإسماعيلية، والمركز الرابع نرمين أحمد محمد محمود بالإسكندرية، والمركز الخامس فاطمة حسن السيد أبو الخير ببورسعيد.

وبالنسبة للفائزين بالمرحلة الإعدادية فاز بالمركز الأول عصام أحمد محمد أحمد بالوادى الجديد، والمركز الثانى هايدى كريم حبيب مينا بالمنيا، والمركز الثالث محسن حسين عبد المحسن بالجيزة، والمركز الرابع جهاد فوزى عثمان بكفر الشيخ، والمركز الخامس جيهان إسماعيل محمد بالغربية.

وفاز بالرائد العام بالمرحلة الثانوية المركز الأول محمد إسماعيل إسماعيل بالقاهرة، والمركز الثانى صبحى أحمد إبراهيم أحمد بالغربية، والمركز الثالث لبنى على عبد الفتاح ببنى سويف، والمركز الرابع عبير حمدى محمد راشد بقنا، والمركز الخامس زينب إبراهيم أحمد مهران بالوادى الجديد.

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الخمس الأولي للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية بحوافز مالية وشهادات تقدير وأوشحة.