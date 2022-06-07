مجلس أمناء الجيزة يساهم فى تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار بدوي علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة ومساندة مديري الإدارات التعليمية والمدارس في تجهيز لجان سير الامتحان وتوفير الاحتياجات اللازمة وأدوات النظافة والتطهير لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الملاحظة والمراقبة ومراكز توزيع الأسئلة اعتبارا من يوم 20 يونيو الحالي، حيث تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وأكد بدوي علام، أن غرفة العمليات التابعة لمجلس أمناء الجيزة سوف تستمر برئاسته لمتابعة سير لجان الامتحانات وتلقي أية ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى، والاتصال المباشر بالمسئولين لمواجهة أية ظروف طارئة على مدار فترة أعمال الامتحانات.