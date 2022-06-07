شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: يجب أن نتعاون ونتكاتف من أجل مساعدة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى ختام المؤتمر الطبى الأفريقى، الذى عقد بالقاهرة، بالشكر للجميع على دعمهم للمؤتمر، قائلا: "نستعد للنسخة الثانية للمؤتمر".

حضر ختام المؤتمر الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.

ناقش مؤتمر Africa Health Excon الأمراض الموجودة بالقارة الأفريقية وكيفية التعاون فى مجال اللقاحات والأدوية وتقديم الدعم للقارة الأفريقية وتدريب الأطباء هناك، وشاركت منظمة الصحة العالمية بعدد من الجلسات لدعم القارة الأفريقية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: "أجمل ما فى هذا الحدث نجاحه بوجودكم جميعا وتعاون مصر وأفريقيا"، مؤكدا أن القضية ليست معرض ومؤتمر بل أن حضور الرئيس بنفسه ودعمه يؤكد هدف هذا المؤتمر وتأكيد دعم مصر لأفريقيا.

وأضاف: "أفريقيا تعانى كثيرا من نقص الأدوية والكثير من الأمراض والأمراض القاتلة موجودة فى أفريقيا منها الإيدز والملاريا وبنسبة عالية جدا ولم يبحث أحد فى مصر عن دواء لعلاج هذه الأمراض"، مؤكدا أن الدرن يمكن الوقاية منه وعلاجه ولكن مازال الدرن يتوطن فى أفريقا.

وتابع: "لابد أن نتعاون ونتكاتف من أجل مساعدة أفريقيا"، موضحا أن رئيس الاتحاد الأفريقي أكد أنه إذا استمر الوضع الحالى من نقص فى الغذاء سنتعرض لمجاعة".

واكد أن الدرن أصبح يصيب 11 حالة لكل 100 ألف شخص ورغم الزيادة العالية فى عدد السكان لكن القطاع الصحي يشهد طفرة فى جميع المجالات.