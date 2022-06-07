شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم مؤتمرا بالتعاون مع المعهد الدولى للقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في فعاليات للمؤتمر الافتراضي الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمعهد الدولي للقاحات IVI، حيث شارك فيه العديد من المسئولين والكوادر والخبراء في المجال الطبي من كافة أنحاء العالم بشكل عام ومن القارة الإفريقية بشكل خاص.

أشار الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في كلمته إلى الدور الذي تقوم به الوكالة في مجال الدبلوماسية الصحية تجاه القارة الإفريقية من حيث بناء عيادات وإدارتها، وإيفاد قوافل طبية وعيادات متنقلة، وإرسال خبراء وأجهزة، علاوةً على المساعدات الطبية والإنسانية، وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية التي تنظمها الوكالة بالشراكة مع مراكز التميّز المصرية لرفع كفاءة الأطباء والممرضين الأفارقة في إطار رؤية الوكالة المتمركزة على الاستثمار في العنصر البشري. كما قامت الدكتورة "هبة والي" مديرة شركة فاكسيرا بإلقاء الكلمة الختامية للشق الأول من المؤتمر.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يُعقد على شقين، حيث يُعقد الشق الأول في يونيو 2022 تحت عنوان "تأمين إفريقيا صحياً من خلال تصنيع اللقاحات" ويتناول مسألة العدالة في تصنيع اللقاحات وأهمية قيام إفريقيا بتصنيع اللقاحات ونقل تقنية التصنيع إليها وإيجاد عدالة في توزيعها في ظل جائحة كورونا، بينما سيعقد الشق الثاني للمؤتمر في أكتوبر 2022 وسيتناول تجربة مصر بوصفها تجربة ناجحة لدولة إفريقية في صناعة لقاح فيروس كورونا بجانب الخبرات المصرية في مجال مكافحة الجائحة.