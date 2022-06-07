شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: تكلفة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية، أن مصر لديها مقومات كبيرة وضخمة تستطيع المنافسة بها فى القطاع الصحى، مشيرا إلى أن معرض صحة أفريقيا يؤكد دعم مصر لأفريقيا.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال حفل ختام مؤتمر صحة أفريقيا أن أفريقيا تحتاج إلى دعم كبير، مشيرا إلى أن أفريقيا تعانى من نقص فى الأدوية وانتشار حزمة من الأمراض الخطيرة.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن مصر تستهدف تحسين الواقع الصحى لأفريقيا، مضيفا أن مصر وضعها الصحى يشهد طفرة حقيقية، وكثير من الامراض الموجودة فى أفريقيا غير موجودة فى مصر.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين أن نسبة الإصابة بالدرن 11 حالة لكل 100 ألف مواطن، لافتا إلى أن تكلفة إنهاء قوائم الانتظار حتى الآن 10 مليارات جنيه.