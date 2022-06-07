شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بيروت يسلم ميقاتي دعوة للمشاركة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم سفير مصر فى لبنان الدكتور ياسر علوي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للمشاركة في الدورة ال27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني لسفير مصر فى لبنان اليوم بالسراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والأخيرة والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية.