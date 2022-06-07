شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشراء الموحد: نظام لتتبع الأدوية من التصنيع حتى صرفها للمواطن لمنع الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تعتمد على تقديم أفضل جودة دوائية للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت تحديا للهيئة، متابعا أن الفائض من مناقصة شرم الشيخ كان له أثر كبير فى توفير احتياجات المستشفيات.

وأضاف الدكتور هشام ستيت، خلال مؤتمر صحة أفريقيا، أن هناك مخزونا استراتيجيا قويا من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك تعاون كبير بين هيئات التأمين الصحى الشامل لتقديم كل احتياجات المنظومة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا كبيرا مع هيئة الدواء لتابع الدواء وتفعيل نظم الباركود بداية من التصنيع حتى يد المواطن، ما يمكنا من ضبط السوق وتأمينة من الغش الدوائى.

وتابع تمت المشاركة فى 15 مبادرة رئاسية لتأمين الدواء للمواطنين المنتفعين من خدماتها، مشيرا إلى أن هناك نموا كبيرا لسوق الدواء فى مصر، وهو ما ينعكس على استثمارات سوق الدواء.

وأشار الدكتور هشام ستيت إلى أن الدولة توفر كل الدعم الخاص بتطوير النظم الصحية، مؤكدا أن الهيئة تستطيع تقديم خبراتها للأشقاء الأفارقة.